توقعات بتحرك 5.7 مليون شخص يوميا خلال عطلة عيد رأس السنة القمرية

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من المتوقع أن يتحرك إجمالي 28 مليونا و520 ألف شخص في كوريا الجنوبية، أي بمتوسط 5.7 مليون شخص يوميا، خلال عطلة عيد رأس السنة القمرية الجديدة.وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل إنها ستعيّن الفترة من الثامن وحتى الثاني عشر من فبراير الجاري كفترة خاصة يتم خلالها اتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل تحركات المواطنين آمنة ومريحة خلال عطلة عيد رأس السنة القمرية.وطبقا لنتائج مسح أجراه معهد أبحاث النقل الكوري، من المتوقع أن يتحرك إجمالي 28 مليونا و520 ألف شخص على مستوى البلاد، أي بمتوسط 5.7 مليون شخصا يوميا، خلال عطلة عيد رأس السنة القمرية الجديدة، بزيادة نسبتها 2.3% مقارنة بعيد العام الماضي.ومن جانبها، توقعت مؤسسة الطرق الكورية أن تصل حركة المرور على الطرق السريعة إلى 5.2 مليون سيارة يوميا خلال عطلة هذا العام، بزيادة مقدارها 150 ألف سيارة، مقارنة بالعام الماضي.الجدير بالذكر أن حوالي 20% من المواطنين الكوريين يخططون للسفر داخل وخارج البلاد خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.