الجيش يدرس إنشاء قيادة إستراتيجية داخل مجمع قوات دفاع العاصمة

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يدرس الجيش الكوري الجنوبي إنشاء قيادة استراتيجية لتكون مسؤولة عن إدارة الأصول العسكرية الإستراتيجية، داخل مجمع قوات دفاع العاصمة، وذلك ضمن خطة الاستجابة لتهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.وقالت وزارة الدفاع إنها تخطط لإطلاق قيادة استراتيجية في غضون هذا العام من خلال توسيع مهام مركز الاستجابة للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، والذي تم إنشاؤه في شهر يناير من العام الماضي تحت هيئة الأركان المشتركة، موضحة أنها تدرس إمكانية نقل قيادة القوات الاستراتيجية إلى مجمع قوات دفاع العاصمة.ومن المخطط أن تشرف القوات الاستراتيجية على نظام الردع ثلاثي المحاور الكوري الجنوبي ضد تهديدات كوريا الشمالية، وأن تكون مسؤولة عن إدارة الصواريخ الباليسية ومقاتلات الشبح، والغواصات التي يتجاوز وزنها 3 آلاف طن.وكان وزير الدفاع الكوري "شين وان شيك" قد قال في شهر نوفمبر من العام الماضي إنه سيتم إنشاء قيادة استراتيجية في غضون النصف الثاني من عام 2024.