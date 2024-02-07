مستشار الأمن الوطني الكوري يعقد اجتماعا مغلقا مع نائب وزير الخارجية الروسي

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تبين أن مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية "تشانغ هو جين" قد عقد اجتماعا مغلقا مع نائب وزير الخارجية الروسي "أندريه رودينكو" في سيول يوم السبت الماضي.وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الثلاثاء بأن تشانغ أثار خلال الاجتماع مسألة التعليقات المثيرة للجدل التي كانت قد أدلت بها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية.وجاء ذلك الاجتماع في أعقاب تنديد وزارة الخارجية الكورية بموسكو، بعد أن انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية علنا الرئيس الكوري "يون صوك يول" بسبب تصريحاته بشأن كوريا الشمالية، ووصفها بأنها "منحازة بشكل صارخ".وكان يون قد قال إن النظام الكوري الشمالي هو "الكيان غير العقلاني" الوحيد في العالم الذي أجاز الاستخدام الوقائي للأسلحة النووية.وبالإضافة إلى إدانة موسكو، استدعت الحكومة الكورية الجنوبية أيضا سفير روسيا لدى سيول "جورجي زينوفييف" وقدمت له احتجاجا أيضا.ويعتقد المراقبون أنه على الرغم من التوتر الشديد في العلاقات، فإن كلا من سيول وموسكو أبدت عزمها على مواصلة الاتصالات رفيعة المستوى من خلال انعقاد الاجتماع بين تشانغ ورودينكو.