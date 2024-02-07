كوريا تسجل فائضا في الحساب الجاري خلال ديسمبر للشهر الثامن على التوالي

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سجلت كوريا الجنوبية فائضا في الحساب الجاري للشهر الثامن على التوالي في شهر ديسمبر الماضي، وذلك بفضل الصادرات القوية من أشباه الموصلات والسيارات.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، وصل فائض الحساب الجاري إلى 7.41 مليار دولار في شهر ديسمبر من العام الماضي.وسجل حساب البضائع 8.04 مليار دولار في ديسمبر، مرتفعا من مبلغ 6.88 مليار دولار المسجل في الشهر الأسبق.وقد حققت كوريا فائضا في الحساب الجاري قدره 35.49 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 37.4% عن العام الأسبق.ووصلت قيمة الصادرات إلى 59 مليار دولار في ديسمبر، بزيادة 5.8% عن العام الأسبق، مسجلة نموا لثلاثة أشهر متتالية.وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 9.3% على أساس سنوي إلى 50.9 مليار دولار في ديسمبر بسبب انخفاض أسعار الطاقة المستوردة.واتسع العجز في حساب الخدمات إلى 2.54 مليار دولار في ديسمبر، بعدما كان 2.21 مليار دولار في الشهر الأسبق.