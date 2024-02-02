كوريا الجنوبية تبرم صفقة صواريخ اعتراضية مع السعودية بقيمة 3.2 مليار دولار

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حصلت كوريا الجنوبية على صفقة بقيمة 3.2 مليار دولار لتصدير نظام دفاع صاروخي أرض جو متوسط المدى إلى المملكة العربية السعودية.وأعلنت وزارتا الدفاع في البلدين يوم أمس الثلاثاء أن شركة الدفاع الكورية الجنوبية "إل آي جي نيكس وان" قد وقعت عقدا مع وزارة الدفاع السعودية في نوفمبر لتصدير عشر بطاريات صواريخ من طراز "تشون كونغ إم سام II" إلى السعودية.وتم الإعلان عن الصفقة بعد إجراء محادثات لتعزيز العلاقات في مجال صناعة الأسلحة بين وزيري دفاع البلدين في الرياض يوم الأحد الماضي على هامش معرض الدفاع العالمي. وتمثل هذه الصفقة ثاني مبيعات خارجية لشركة "إل آي جي نيكس وان" من صواريخ "تشون كونغ إم سام II" بعد الصفقة مع الإمارات العربية المتحدة في يناير 2022.يذكر أن "تشون كونغ إم سام II" هو نظام صاروخي أرض جو متوسط المدى تم تطويره محليا لاعتراض الصواريخ الباليستية والطائرات على ارتفاع حوالي 40 كيلومترا.