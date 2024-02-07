كوريا وقطر توقعان اتفاقية للتعاون الدفاعي

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اجتمع وزيرا دفاع كوريا الجنوبية وقطر لإجراء محادثات أمس الثلاثاء حيث وقعا اتفاقية بشأن التعاون الدفاعي. وأجرى وزير الدفاع الكوري "شين وان شيك"، الذي يقوم حاليا بجولة في الشرق الأوسط، محادثات مع نائب رئيس الوزراء القطري ووزير الدفاع "خالد بن محمد العطية"، حيث وقع الوزيران مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الدفاعي الثنائي.وبموجب الاتفاقية، سيعقد وزيرا دفاع البلدين محادثات منتظمة لوضع أساس متين للتعاون الدفاعي، كما اتفق الجانبان على توسيع التبادلات والتدريب المشترك بين المنظمات ذات الصلة بالدفاع، فضلا عن تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك علوم وتكنولوجيا الدفاع.وقد قام شين أيضا بزيارة مجاملة لأمير قطر "تميم بن حمد آل ثاني"، وتعهد بمواصلة تطوير العلاقات الثنائية في قطاع الدفاع والأسلحة، مشيرا إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الخمسين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.ومن المقرر أن يعود شين إلى سيول بعد اختتام جولته التي شملت كلا من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر