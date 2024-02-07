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السياسية

وزير الخارجية الكوري يجري أول محادثات هاتفية مع نظيره الصيني

Write: 2024-02-07 12:06:18

وزير الخارجية الكوري يجري أول محادثات هاتفية مع نظيره الصيني

Photo : YONHAP News

أجرى وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو تيه يول" محادثات هاتفية مع نظيره الصيني "وانغ يي" لمناقشة العلاقات الثنائية وقضية الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.
ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، تحدث تشو ووانغ للمرة الأولى منذ تولي الوزير الكوري مهام منصبه لمدة 50 دقيقة بعد ظهر أمس الثلاثاء، حيث ناقش الجانبان التبادلات بين المسؤولين رفيعي المستوى والتعاون في سلاسل التوريد والقضايا الكورية الشمالية.
وقالت الوزارة إن الجانبين أكدا مجددا التزامهما بتنمية العلاقات الثنائية واتفقا على ضرورة تعزيز التبادلات الاستراتيجية والاتصالات على مختلف المستويات لضمان التنمية المستقبلية للعلاقات الثنائية. واتفق الجانبان على العمل بشكل وثيق لضمان إجراء حوار ثنائي حول الأمن والقضايا الأخرى، مع إمكانية عقد محادثات بين نواب وزيريْ الخارجية في أقرب وقت ممكن.
وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، أعرب تشو عن مخاوفه بشأن الاستفزازات المستمرة التي تقوم بها كوريا الشمالية، وتطويرها للأسلحة النووية والصاروخية، وعلاقاتها العسكرية المتنامية مع روسيا، وطلب من الصين أن تلعب دورا بناء في إقناع كوريا الشمالية بسلوك طريق نزع السلاح النووي.
ووفقا لوزارة الخارجية الصينية، قال وانغ إن بكين تأمل أن تتمكن الأطراف المعنية من حل مخاوفها المعقولة من خلال الحوار والمفاوضات، مع الحفاظ على الهدوء وضبط النفس.

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