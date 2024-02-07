تقرير يقول إن روسيا أفرجت عن 9 ملايين دولار من الأصول المجمدة لكوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

قال تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أمس الثلاثاء إن الحكومة الروسية أفرجت عن 9 ملايين دولار من الأصول الكورية الشمالية المجمدة، كما تساعد بيونغ يانغ على الوصول إلى الشبكات المصرفية الدولية.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في مخابرات الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة قولهم إن روسيا سمحت بالإفراج عن تسعة ملايين دولار من أصل 30 مليون دولار من الأصول الكورية الشمالية المجمدة في بنك روسي. وأضاف المسؤولون أن كوريا الشمالية تعتزم استخدام الأموال المفرج عنها لشراء النفط الخام. وزعم أولئك المسؤولون أيضا أن شركة واجهة كورية شمالية فتحت حسابا مؤخرا في بنك روسي مختلف في منطقة أوسيتيا الجنوبية الانفصالية في جورجيا، وهو ما يُنظر إليه على أنه دليل على أن روسيا تساعد كوريا الشمالية على تجنب عقوبات الأمم المتحدة التي تمنع وصول كوريا الشمالية إلى الشبكات المالية الدولية.وتأتي هذه الادعاءات بعد أن نقلت كوريا الشمالية أسلحة إلى روسيا لدعمها في حربها ضد أوكرانيا. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت روسيا قد قدمت تكنولوجيا عسكرية لكوريا الشمالية في المقابل، فإن مثل هذه المعاملات المالية تعد علامة أخرى على التطور المستمر للعلاقات بين البلدين.ومن جانبها قالت السلطات الأمريكية إنها لا تستطيع تأكيد تفاصيل القضايا المتعلقة بالمعاملات المالية بين كوريا الشمالية وروسيا.