الرئيس يون يتمنى شفاء عاجلا لملك بريطانيا

Photo : YONHAP News

بعد أن أعلن قصر باكينغهام أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث مصاب بمرض السرطان، وهو ما سيبعده عن الحياة العامة لفترة غير معروفة، أعرب الرئيس الكوري "يون صوك يول" اليوم الأربعاء عن أطيب تمنياته له بالشفاء العاجل.وقال الرئيس "يون" أنه يصلى من أجل جلالة ملك بريطانيا والعائلة الملكية البريطانية، معربا عن تطلعاته للقاء الملك تشارلز مرة أخرى وهو بصحة جيدة.وقال قصر باكينغهام إنه خلال العملية الجراحية الأخيرة التي خضع لها الملك تشارلز في المستشفى بسبب تضخم حميد في البروستاتا، تم اكتشاف مشكلة أخرى وأظهرت فحوصات لاحقة وجود شكل من أشكال السرطان.وكان الرئيس "يون" قد التقى بملك بريطانيا تشارلز الثالث في لندن في أثناء زيارته لبريطانيا في شهر نوفمبر من العام الماضي.