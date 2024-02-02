كوريا تخطط لتخصيص 10.4 مليار دولار لمشروعات في الدول النامية

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قالت الحكومة الكورية إنها تخطط للمشاركة في مشروعات تنموية في الدول النامية بقيمة 13.8 تريليون وون، أي ما يعادل 10.4 مليار دولار، خلال السنوات الثلاث القادمة، من خلال الاعتماد على صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية الذي تم تأسيسه لدعم الدول النامية.جاءت هذه الخطة في اجتماع للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية الخارجية عقده نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية "تشيه سانغ موك" اليوم الأربعاء، حيث اتفق الوزراء المشاركون على تخصيص 4.5 تريليون وون من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية هذا العام، وزيادة حجم الأموال المخصصة بمقدار 100 مليار وون سنويا لمدة عامين، بحيث يكون إجمالي الأموال المخصصة لتنفيذ المشروعات التنموية في الدول النامية 13.8 تريليون وون.وتخطط الحكومة الكورية لزيادة حجم مساعداتها الإنمائية الرسمية إلى مستوى المرتبة العاشرة عالميا حتى عام 2026.