موسكو وبيونغ يانغ تجهزان لزيارة بوتين لكوريا الشمالية

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أفادت بعض التقارير بأن روسيا وكوريا الشمالية تجهزان حاليا حزمة من الوثائق المشتركة التي سيتم توقيعها في أثناء زيارة الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" لبيونغ يانغ.وقال السفير الروسي لدى كوريا الشمالية "ألكسندر ماتسيغورا" في مقابلة أجرتها معه وكالة تاس الروسية للأنباء إن الترتيبات الخاصة بزيارة بوتين تتمثل حاليا في إعداد وثائق مشتركة سيتم التوقيع عليها على هامش الزيارة.وأضاف أن إحدى تلك الوثائق التي مازالت قيد الإعداد عبارة عن اتفاقية تتعلق بالسياحة المتبادلة بين مواطني البلدين.وقال "ماتسيغورا" إن موسكو سترى ما يمكن فعله لخلق الظروف أكثر راحة للسياح الروس الذين يخططون لزيارة كوريا الشمالية.وفيما يخص موعد زيارة "بوتين" لكوريا الشمالية، قال السفير الروسي إن الموعد لم تتم مناقشته بعد.يذكر أن العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية قد صارت أوثق بعد انعقاد القمة بين بوتين والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في شهر سبتمبر من العام الماضي في قاعدة فوستوشني الفضائية في أقصى شرق روسيا.وقالت الرئاسة الروسية، كرملين، في شهر يناير الماضي، إنه من غير المرجح أن تتم زيارة بوتين لكوريا الشمالية قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجري في شهر مارس القادم.