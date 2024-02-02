كوريا الجنوبية و8 دول في مجلس الأمن تدعو ميانمار لوقف العنف

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أدان 9 دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي، من بينها كوريا الجنوبية، الهجمات الجوية العشوائية التي تشنها الحكومة العسكرية في ميانمار ضد المدنيين، مطالبة بوقف أعمال العنف.وقال تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس للأنباء أمس الثلاثاء إنه تم إصدار بيان مشترك من قبل كل من كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا وسلوفينيا ومالطا وفرنسا والإكوادور، يدعو إلى إنهاء هجمات جيش ميانمار ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية.وأشار البيان إلى أنه بعد مرور 3 أعوام على إطاحة جيش ميانمار بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا، صار هناك أكثر من 2.6 مليون لاجئ، وأكثر من 18 مليونا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مؤكدا على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية لهم.وأوضح البيان أن مسلمي الروهينغا الذين يتعرضون للتمييز الممنهج منذ سنوات يواجهون المزيد من القيود على حرية الحركة والتنقل، وكذلك في الحصول على الدواء والرعاية الطبية.وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى قرارا في شهر ديسمبر من العام الماضي طالب فيه جيش ميانمار بإنهاء العنف بشكل فوري، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين المحتجزين ظلما، بمن فيهم الزعيمة البورمية "أونغ سان سو تشي".