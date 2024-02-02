خبير أمريكي يتوقع شن كوريا الشمالية استفزازات في المناطق الحدودية

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حذر خبير أمريكي من احتمال أن تشن كوريا الشمالية استفزازات محلية في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدا على ضرورة أن تكون كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حذرتين كي لا تتوسع تلك الاستفزازات لتصبح حربا شاملة.وقال "بروس كلينغنر" كبير الباحثين في مؤسسة هيريتيدج الأمريكية أمس الثلاثاء إنه من الخطر الرد على تصريحات كوريا الشمالية التحريضية والتهديدية بشكل مفرط، ولكن سيكون من الخطر أيضا تجاهل المؤشرات التي تفيد باحتمال أن تشن كوريا الشمالية هجوما استراتيجيا خطيرا.وأشار "كلينغنر" إلى أنه لم يتم رصد أي مؤشر يفيد باستعداد كوريا الشمالية لشن حرب شاملة، لكنّ هناك احتمالا كبيرا بحدوث اشتباكات عسكرية في المنطقة منزوعة السلاح أو المناطق الحدودية بين الكوريتين.ولم يستبعد أيضا احتمال أن تجري بيونغ يانغ تجربتها النووية السابعة، وأن تطلق صواريخ باليستية عابرة للقارات باتجاه اليابان.وشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين القوات الكورية والأمريكية واليابانية وتوسيع حجم التدريبات العسكرية المشتركة بينها.