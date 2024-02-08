الرئيس يون يصف فضيحة حقيبة السيدة الأولى الفاخرة بأنها مكيدة سياسية

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كشف الرئيس "يون صوك يول" في مقابلة مع قناة "كي بي إس" التلفزيونية عن أفكاره حول القضايا الرئيسية، بما في ذلك الجدل الدائر حول السيدة الأولى.وفي البرنامج الذي بلغت مدته 100 دقيقة والذي تم بثه مساء أمس الأربعاء، كشف الرئيس "يون" عن موقفه من قبول السيدة الأولى "كيم كون هي" حقيبة فاخرة كهدية من أحد معارفها في عام 2022، حيث وصف الحادث بأنه "مكيدة سياسية"، مشيرا إلى استخدم هذا الشخص لكاميرا سرية في اللقاء مع "كيم"، ثم نشر التسجيل المصور بعد عام من الحادثة، قبيل الانتخابات العامة.وشدد الرئيس بعد ذلك على أنه من المهم التصرف بشكل صحيح من الآن فصاعدا لمنع تكرار مثل هذه الواقعة، موضحا أن المكتب الرئاسي يدرس إنشاء مكتب لإدارة شؤون السيدة الأولى.وعلى صعيد آخر، تعهد الرئيس بإدارة أسعار المنتجات اليومية بصورة فعالة من خلال رفع القيود التنظيمية، وقال إنه عندما ترتفع الأسعار لا يمكن للناس إلا أن يشعروا بأن الأجور الحقيقية والدخل المتاح يتراجع.