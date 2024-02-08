شركة ستيدج إكس تطلق خدماتها في كوريا بداية العام القادم

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قالت شركة "ستيدج إكس"، التي تم اختيارها كرابع مشغل لنطاق 28 غيغاهيرتز لشبكات الجيل الخامس، إنها سوف تطلق خدماتها على مستوى كوريا في أوائل العام القادم.وكشف الرئيس التنفيذي للشركة "صو سانغ وان" عن الخطة خلال حدث إعلامي أقامته الشركة في سيول أمس الأربعاء، حيث كشف أيضا عن نيته للوصول بمبيعات الشركة إلى تريليون وون في غضون 3 أعوام من إطلاق الخدمات.وقال إنه على الرغم من أن البعض قد أشار إلى أن العطاء الذي قدمته الشركة كان مفرطا، فقد توصل الاتحاد التجاري للشركة إلى قرار جريء بتقديم أعلى عطاء لأنه قام بالتحضيرات لفترة طويلة من الوقت، كما أن لديه ثقة بشأن الخدمات التي يمكن للشركة أن تقدمها.وقد قدم الاتحاد التجاري، الذي يضم شركة "ستيدج 5"، التابعة لشركة "كاكاو"، وشركات أخرى، أعلى عطاء بقيمة 430.1 مليار وون، أي حوالي 323 مليون دولار أمريكي، ليتغلب على عطاء الشركات الأخرى.وحول الشكوك حول القدرة المالية للاتحاد التجاري، قال "صو" إنه بصرف النظر عن القروض الحكومية التي تلقاها، فقد حصل على 400 مليار وون كتمويل في وقت مبكر.