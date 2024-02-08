الرئيس يون يتعهد بتحقيق نتائج يشعر بها الناس بالفعل

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قال الرئيس "يون صوك يول" إنه سيركز جهوده هذا العام على تحقيق نتائج يمكن أن يشعر بها الشعب بالفعل من خلال السياسات الحكومية.وأدلى "يون" بهذا التصريح في مقابلة خاصة مع قناة "كي بي إس" أذيعت أمس الأربعاء، حيث تحدث عن أفكاره حول القضايا الرئيسية مع بداية عامه الثالث في منصبه.وفيما يتعلق بالتضخم، أشار "يون" إلى أن الناس سوف يشعرون عندما ترتفع أسعار المستهلك بأن هناك انخفاضا في الأجور الحقيقية والدخل المتاح. وقال إنه يخطط لإدارة تكاليف المعيشة بشكل فعال، بما في ذلك أسعار الضروريات اليومية، من خلال تخفيف اللوائح ذات الصلة.وتحدث "يون" أيضا عن انخفاض معدلات المواليد، حيث شدد على أن ذلك الأمر يمثل أولوية قصوى عندما يتعلق الأمر بأهداف السياسات الرئيسية. وأكد أن ضمان استدامة البلاد هو واجب الرئيس بموجب الدستور.وحول الهيكل الحالي للبرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، قال الرئيس إنه يأمل أن يقوم البرلمان، بغض النظر عن تكوينه، بمراقبة الحكومة، وأن يعمل في الوقت نفسه مع الحكومة لخدمة مصالح الدولة وشعبها.وعندما سئل عن كيف يود أن يتذكره الناس كرئيس لكوريا، أعرب "يون" عن رغبته في أن يتذكره الناس كرئيس طيب القلب يهتم بشدة بالأطفال ويستعد للمستقبل من خلال تطوير العلوم والتكنولوجيا.