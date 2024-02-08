الرئيس يون يؤكد عدم التراجع عن زيادة حصص الالتحاق بكليات الطب

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قال الرئيس "يون صوك يول" إنه يعتقد أن زيادة حصص الالتحاق بكليات الطب هي مسألة لم يعد من الممكن تأجيلها.وأدلى "يون" بهذا التصريح في مقابلة خاصة مع قناة "كي بي إس" أذيعت أمس الأربعاء، حيث قال إنه من الضروري زيادة عدد طلاب الطب نظرا لتزايد الطلب على الأطباء بسبب شيخوخة المجتمع في البلاد.وقد تم تسجيل المقابلة يوم الأحد الماضي، قبل يومين من إعلان الحكومة عن قرارها بتوسيع حصة القبول في كليات الطب بمقدار ألفي طالب، لتصل إلى 5 آلاف و58 طالبا في العام الدراسي 2025 .وقال الرئيس إن الوقت قد حان لمتابعة الإصلاحات التي تركز على زيادة عدد أفراد الأطقم الطبية، مع تقليل المخاطر القانونية للأطباء بدرجة كبيرة وإنشاء أنظمة مكافأة عادلة للأطباء.وأشار إلى أن إصلاح قطاع الرعاية الصحية ضروري أيضا لتوفير سياسات يمكن للأطباء بموجبها الحفاظ على الخدمات الطبية الأساسية، بما في ذلك طب الأطفال والتوليد وأمراض النساء، بالإضافة إلى الخدمات الجراحية.وقال الرئيس إن هذا الإصلاح ضروري أيضا لإنشاء نظام طبي لا يتدفق فيه الأطباء من المناطق الريفية نحو منطقة العاصمة سيول.وأعرب يون عن اعتقاده بأن زيادة حصة كليات الطب هي الطريق لازدهار المرضى وأسرهم والعاملين في مجال الرعاية الصحية.