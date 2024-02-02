تسرب 5.5 طن من المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية اليابانية

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قالت صحيفة "آساهي" اليومية اليابانية في تقرير نشرته أمس إن شركة "طوكيو" للطاقة الكهربائية أعلنت أن 5.5 طن من المياه الملوثة إشعاعيا في جهاز تنقية المياه في محطة فوكوشيما النووية، قد تسربت خارج مبنى المحطة.ووفقا للتقرير، اكتشف عامل في المحطة تسرب بعض المياه الملوثة من منفذ العادم على الجدار الخارجي لمبنى المحطة، في حوالي الساعة التاسعة من صباح أمس الأربعاء.وأوضح التقرير أن المنفذ يستخدم في تصريف الهيدروجين المتولد من جهاز تنقية المياه الملوثة، إلى خارج المبنى.وأضاف التقرير أن جهاز التنقية كان متوقفا عندما حدث التسرب، لكنه فتح صماما كان من المفترض إغلاقه عن طريق الخطأ، مما أدى إلى تدفق مزيج من المياه الملوثة المتبقية ومياه التنظيف، إلى منفذ العادم.وأشار التقرير إلى أن هناك احتمالا بأن تكون المياه الملوثة المتسربة قد ذهبت إلى التربة خارج المبنى، وبالتالي تخطط الشركة اليابانية لجمع هذه التربة في المستقبل.وقدرت الشركة إجمالي كمية المياه الملوثة المتسربة بـ 5.5 طن، وإجمالي كمية المواد المشعة المتسربة بـ22 مليار بيكريل، وأكدت على أنه لم يكن هناك أي تأثير خارج موقع محطة الطاقة النووية.كما قال التقرير إنه لم يتم رصد تغيير كبير في كثافة المواد المشعة في خندق التصريف الأقرب إلى الموقع، كما لم يتم تأكيد حدوث أي آثار خارجية، بما في ذلك تسرب تلك المياه الملوثة إلى البحر.