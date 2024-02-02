استدعاء 48 طرازا من إنتاح 5 شركات للسيارات في كوريا

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تم إجراء استدعاء لـ 48 طرازا من 5 شركات للسيارات في كوريا، من بينها "إس إكس 2" من شركة "هيون ديه"، و"إي 350" من إنتاج شركة "مرسيدس بنز".وصرحت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية اليوم بأنها اكتشفت عيوبا تصنيعية في 44 ألفا و281 وحدة من 48 موديلا من السيارات التي تم تصنيعها أو استيرادها أو بيعها من قبل شركات: "هيون ديه موتورز"، و"مرسيدس بنز كوريا" و"بي إم دبليو كوريا"، و"هوندا كوريا" و"مان تروك باص كوريا"، وبالتالي أمرت تلك الشركات باتخاذ إجراءات تصحيحية طوعية.ومن المتوقع أن تبدأ إجراءات تنطبق على 18 ألفا و664 وحدة من طراز "كونا إس اكس 2" من هيون ديه بسبب خطأ في تصميم مادة حماية أسلاك البطارية، اعتبارا من يوم 15 فبراير الجاري، وعلى 246 وحدة من طراز "نيكسو" من هيونه ديه أيضا، بسبب عيب تصنيعي في منفاخ الوسادات الهوائية بدءا من يوم 14 فبراير.وبالنسبة لسيارات مرسيدس بنز، من المتوقع أن تتم الإجراءات التصحيحية على 12 ألفا و521 وحدة من 22 طرازا، بدءا من اليوم الخميس، بسبب عدم كفاءة الأجزاء داخل مضخة الوقود.كما بدأت شركة "بي إم دبليو" يوم 2 من هذا الشهر في اتخاذ إجراءات تصحيحية تشمل 8 آلاف و826 وحدة من 19 طرازا، بسبب عيوب في براغي تثبيت نظام توقيت الصمام المتغير.ومن المتوقع أن تبدأ شركة هوندا في اتخاذ إجراءات تصحيحية على 2080 وحدة بدءا من اليوم بسبب أخطاء في تصميم كابل البطارية.وبدأت شركة مان تروك في اتخاذ إجراءات تصحيحية منذ أمس على ألف و944 وحدة من 4 طرازات، بسبب خلل في تجميع لوحة دائرة سخان فلتر الوقود.