إس إم تخطط لإطلاق 4 فرق جديدة هذا العام

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من المتوقع أن تطلق شركة "إس إم إنترتينمنت" الكورية 4 فرق غنائية جديدة خلال هذا العام.وأعلنت الشركة اليوم أنها تخطط لتقديم أربع فرق جديدة هذا العام، منها فرقة "إن سي تي ويشي"، التي ستظهر لأول مرة في ستاد "طوكيو دوم" في اليابان يوم 21 فبراير الجاري، وفرقة "نايفيس" الداعمة لفرقة "إيسبا".وكانت الشركة قد أعلنت العام الماضي عن خطط لإنتاج فرقة شبابية كورية بريطانية مشتركة بالتعاون مع الشركة البريطانية "مون آند بيك".وتخطط الشركة الكورية لجعل مطربيها يتقدمون إلى الولايات المتحدة خلال العام الجاري من خلال الشركة الأمريكية التي أنشأتها بالتعاون مع شركة "كاكاو"، وأضافت "إس إم" أنها قامت بتعيين 84 ملحنا جديدا حتى الشهر الماضي لتحقيق هذا الهدف.من ناحية أخرى، ارتفع عدد الألبومات والإصدارات الموسيقية التي أنتجتها "إس إم" العام الماضي بنسبة 12% مقارنة بالعام الأسبق، ووصلت مبيعات الألبومات الجديدة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق وهو 20.1 مليون نسخة.بالإضافة إلى ذلك، أقامت الشركة 340 حفلا موسيقيا في العام الماضي، بزيادة نسبتها 224% عن العام الأسبق.وقال "جانغ تشول هيوك" الرئيس التنفيذي للشركة إنه يتوقع نموا بحوالي 14% هذا العام، وأنهم يخططون لاستثمار إجمالي 500 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 400 مليون دولار، في أربعة مجالات حتى عام 2025، بما في ذلك توسيع قدرات النشر، والاستحواذ على العلامات التجارية، والتوسع العالمي، والملكية الفكرية الافتراضية.