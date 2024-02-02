الأمين العام للأمم المتحدة يدين بشدة إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية

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أدان الأمين العام للأمم المحدة "أنطونيو غوتيريس" بشدة إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باستخدام تقنية باليستية، ووصف الإطلاق بأنه انتهاك للقرارات التي تبناها مجلس الأمن الدولي.وقال "غوتيريس" في مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس في مقر الأمم المتحدة إنه يدين بشدة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ وتطوير الأسلحة النووية، مؤكدا أنه يتوجب على بيونغ يانغ الالتزام بقرارات مجلس الأمن.ومن جهة ثانية، تعهد "غوتيريس" بالتحرك على الفور بناء على أي معلومات إضافية تقدمها إسرائيل تتعلق بأي اختراق من قبل حركة حماس للأمم المتحدة بعد فصل تسعة من موظفي الأمم المتحدة في قطاع غزة الشهر الماضي.وقد اتهمت إسرائيل الشهر الماضي 12 موظفا في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذه مسلحون من حماس.ودشنت الأمم المتحدة تحقيقا داخليا في الوقت الذي أوقفت فيه الولايات المتحدة، أكبر مانح للأونروا، ودول أخرى، تمويلها في أعقاب هذه المزاعم.