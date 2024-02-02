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الدولية

بوتين يقول إن روسيا وأوكرانيا ستتوصلان إلى اتفاق عاجلا أم آجلا

Write: 2024-02-09 11:53:06Update: 2024-02-09 13:28:06

بوتين يقول إن روسيا وأوكرانيا ستتوصلان إلى اتفاق عاجلا أم آجلا

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إن روسيا وأوكرانيا سوف تتوصلان إلى اتفاق عاجلا أم آجلا، مؤكدا أنه يريد التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية من خلال المفاوضات. 
وأضاف "بوتين" في مقابلة مع "تاكر كارلسون" المذيع الأمريكي والإعلامي السابق في شبكة "فوكس نيوز"، نشرته قناة روسيا، اليوم الجمعة، أن روسيا لم ترفض أبدا التفاوض مع أوكرانيا.  
وقال إنه طالب الولايات المتحدة من خلال القنوات الدبلوماسية بوقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة كشرط مسبق للتفاوض مع أوكرانيا.
كما أكد بوتين أن هزيمة روسيا في أوكرانيا أمر مستحيل.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها إعلامي غربي مقابلة حصرية مع الرئيس الروسي "بوتين" منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا يوم الرابع والعشرين من شهر فبراير من عام 2022.
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