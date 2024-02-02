واشنطن تعرب عن القلق من إفراج موسكو لأصول كورية شمالية مجمدة

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أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها العميق من سماح روسيا بالإفراج عن جزء من الأصول الكورية الشمالية المجمدة.وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد نشرت تقريرا يوم الثلاثاء قالت فيه إن السلطات الروسية سمحت بالإفراج عن 9 ملايين دولار من أصل 30 مليون دولار من الأصول الكورية الشمالية المجمدة المودعة في مؤسسة مالية روسية.وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "فيدانت باتل" في موجز صحفي أمس الخميس إن الحكومة الأمريكية تراقب عن كثب العلاقات المتنامية بين كوريا الشمالية وروسيا، بما في ذلك قرار روسيا بالإفراج عن الأصول الكورية الشمالية المجمدة، مؤكدا أن واشنطن سوف تتعاون بشكل وثيق مع الدول الحليفة والشريكة لإيجاد أفضل وسيلة لمنع مثل تلك التصرفات.ووصف "باتل" تصريحات السفير الروسي لدى كوريا الشماية "ألكساندر ماتسيغورا" باحتمال قيام كوريا الشمالية بإجراء تجربة نووية أخرى بأنها "تصريحات خطيرة للغاية تتسبب في عدم الاستقرار".وأشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أوضحت مرارا وتكرارا أنها ليست لديها أي نية عدوانية تجاه كوريا الشمالية، وأنها سوف تستمر في السعي لإجراء حوار مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة.