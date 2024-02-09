وزارة الصناعة الكورية تطلق مجموعة دعم قبل القمة الأفريقية في يونيو

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أطلقت وزارة الصناعة في كوريا الجنوبية مجموعة دعم قبل انعقاد القمة بين الكورية الأفريقية المقرر عقدها في شهر يونيو القادم، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، وفقا لما صرح به مسؤولون حكوميون اليوم الجمعة.وسوف تبذل مجموعة الدعم بين القطاعين العام والخاص للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي، جهودا للتحضير للقمة القادمة التي ستمهد الطريق لتعميق التعاون بين كوريا الجنوبية ودول القارة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، وفقا لما أكدته وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية.وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم إن مجموعة الدعم ستكون بمثابة منصة مشتركة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نتائج بين الشركات الكورية والأفريقية، ومراجعة أجندة التعاون الرئيسية مع 54 دولة أفريقية خلال الأشهر الأربعة المتبقية حتى موعد انعقاد القمة في يونيو. وأضافت أن كوريا الجنوبية تسعى إلى تعميق علاقاتها الاقتصادية مع أفريقيا من خلال منصات مختلفة، بما في ذلك إطار تعزيز التجارة والاستثمار واتفاقية المشاركة الاقتصادية.وتتكون المجموعة من ممثلين من حوالي 30 هيئة من مختلف المجالات، بما في ذلك الشركات التي تديرها الدولة ومنظمات الأعمال ذات الصلة بالتجارة.