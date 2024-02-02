1.9 % ارتفاعا في معدلات تأييد الرئيس يون

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شهدت معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" ارتفاعا طفيفا الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الأسبق.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من الخامس وحتى الثامن من شهر فبراير الجاري على 2011 من المواطنين البالغين، وصلت معدلات تأييد الرئيس "يون" إلى 39.2%، بارتفاع قدره 1.9% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما معدلات المعارضة فسجلت 57.7%، بانخفاض نسبته 1.7% مقارنة بالأسبوع الأسبق.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 2.2%.وفي استطلاع آخر للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" أيضا خلال يومي السابع والثامن من فبراير على 1004 من المواطنين البالغين، وصلت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم إلى 40.9%، بزيادة قدرها 1.1% مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما انخفضت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بنسبة 3.4%، لتصل إلى 41.8%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.