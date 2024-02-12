المجتمع الدولي يرفض اجتياح إسرائيل لمدينة رفح

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رفض العديد من الدول حول العالم خطة إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية برية في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، وأعربت عن قلقها من احتمال أن تتسبب مثل تلك العملية في تعرض عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين لكارثة إنسانية. ومن بين الدول التي أعربت عن قلقها من تنفيذ عملية عسكرية برية إسرائيلية في رفح: مصر والسعودية وبريطانيا والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة. وقال تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء إن وزير الخارجية البريطاني "ديفيد كاميرون" أعرب في بيان يوم السبت عن القلق إزاء احتمال تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية في رفح. وقد سبق وأن أعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوربي "جوزيب بوريل" في منشور كتبه على منصة إكس عن قلقه من أن هجوما محتملا للجيش الإسرائيلي على مدينة رفح سيشكل كارثة إنسانية تفوق الوصف. ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي "جو بايدن" يوم الخميس الماضي إن الرد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة على الهجوم الذي شنته حركة حماس ضد إسرائيل قد تجاوز الحد. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض "جون كيربي" إن الولايات المتحدة لن تؤيد أي عملية عسكرية كبيرة في رفح دون إيلاء الاعتبار الواجب لسلامة المواطنين الفلسطينيين هناك. وبالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" أن جميع محاولات إسرائيل لطرد الفلسطينيين قسرا من أراضيهم ستبوء بالفشل. وحذرت وزارة الخارجية السعودية يوم السبت من التداعيات الخطيرة لاقتحام رفح، مطالبة بانعقاد مجلس الأمن لمنع إسرائيل من التسبب في كارثة إنسانية.