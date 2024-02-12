الأطباء المتدربون يناقشون اليوم الاثنين إجراءات ضد توسيع القبول في كليات الطب

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من المقرر أن تناقش جمعية الأطباء المتدربين اتخاذ إجراءات ضد الزيادة المقررة من قبل الحكومة في حصة الالتحاق بكليات الطب.وقالت جمعية الأطباء المتدربين الكوريين أمس الأحد إنها ستعقد جلسة عامة غير عادية اليوم الاثنين لمناقشة تلك التدابير، بما في ذلك العمل الجماعي، للرد على خطة الحكومة. وفي وقت سابق، وافق الأطباء المتدربون في خمسة مستشفيات عامة كبرى، بما في ذلك مستشفى جامعة سيول الوطنية ومستشفى سيفيرانس، على المشاركة في إضراب عام، بناء على استطلاع للرأي. وتخطط الجمعية الطبية الكورية، التي قررت إنشاء لجنة للاستجابة للطوارئ الأسبوع الماضي، لتعيين قائد مؤقت في أقرب وقت ممكن ومناقشة موعد وكيفية تنفيذ الإضراب.ومن جانبها حذرت وزارة الصحة من اتخاذ ردود صارمة على أي عمل جماعي، وأصدرت أوامر بمنع المستشفيات من قبول الاستقالة الجماعية للأطباء مع رفع مستوى الأزمة الصحية الوطنية للتأهب، وهو ثالث أعلى مستوى في نظام التحذير المكون من أربعة مستويات، للتعامل مع الإضراب المحتمل.وألمحت الجمعية الطبية الكورية إلى احتمال تنفيذ إضراب على مستوى البلاد بعد عطلة بدء العام القمري الجديد، وذلك في أعقاب إعلان الحكومة يوم الثلاثاء الماضي عن أنها سترفع حصة القبول في كليات الطب بمقدار ألفين حتى عام 2025، إلى خمسة آلاف و58.