14.6% تراجعا في صادرات كوريا خلال أول 10 أيام من فبراير

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انخفضت قيمة الصادرات الكورية الجنوبية بأكثر من عشرة بالمائة في الأيام العشرة الأولى من شهر فبراير الجاري بسبب انخفاض عدد أيام العمل.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الثلاثاء، بلغت قيمة الشحنات الخارجية للبلاد 15.01 مليار دولار أمريكي في الفترة المذكورة، بانخفاض نسبته 14.6% على أساس سنوي. إلا أن متوسط الصادرات اليومية ارتفع بنسبة 11.7% مع انخفاض عدد أيام العمل بمقدار يومين إلى ستة أيام ونصف.وسجلت الصادرات الشهرية نموا لمدة أربعة أشهر على التوالي من أكتوبر إلى يناير. وتراجعت الواردات الكورية أيضا بنسبة 24.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى حوالي 17 مليار دولار خلال تلك الفترة، مما أدى إلى عجز تجاري بحوالي ملياري دولار.