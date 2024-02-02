وفد من مسؤولي حزب العمال الكوري الشمالي يزور روسيا

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غادر وفد من مسؤولي حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية بيونغ يانغ متوجها إلى روسيا، وذلك في سياق تطوير البلدين للتعاون الثنائي في المجالات العسكرية والاقتصادية والثقافية والسياسية.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء إن الوفد برئاسة "كيم سو غيل" رئيس اللجنة الحزبية لمدينة بيونغ يانغ، قد غادر أمس متوجها إلى روسيا بدعوة من حزب روسيا المتحدة الحاكم في روسيا. وأوضح التقرير أن الوفد سيشارك في مؤتمر يستضيفه الجانب الروسي. ووفقا للصفحة الرئيسية لحزب روسيا الموحدة، فإن المؤتمر الافتتاحي بعنوان "من أجل حرية الشعب"، وهو نظام تعاون متعدد الأطراف ضد الاستعمار الحديث، سيعقد فيما بين الخميس إلى السبت.يذكر أن "كيم سو غيل" كان يشغل سابقا منصب مدير المكتب السياسي العام للجيش الشعبي الكوري الشمالي، وهو مدرج في قائمة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية من قبل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لتورطه المزعوم في تطوير أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية. ولذلك تشير زيارة الوفد الكوري الشمالي إلى روسيا إلى أن نطاق التبادلات الشعبية بين البلدين آخذ في الاتساع.