تصريحات ترامب بشأن الناتو تثير انتقادات

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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه إذا انتخب رئيسا فلن يدافع عن حلفاء الناتو الذين فشلوا في إنفاق ما يكفي على الدفاع عن أنفسهم، بل إنه سيذهب إلى حد تشجيع روسيا على مهاجمتهم.وأدلى ترامب، الذي يرشح نفسه لإعادة انتخابه، بهذه التصريحات المثيرة للجدل بشأن حلف شمال الأطلنطي خلال خطاب انتخابي ألقاه في ولاية كارولينا الجنوبية، مستذكرا محادثة أجراها عندما كان في منصبه، حيث قال إنه عندما سأله رئيس دولة عضو في حلف الناتو، لم يذكر اسمه، عما إذا كانت الولايات المتحدة ستحميها في حالة تعرضها لهجوم من روسيا حتى لو لم تدفع، فأجاب بأنه لن يحمي الدولة "الجانحة" وسيشجع روسيا على أن تفعل ما تريد.وفي المقابل، انتقد البيت الأبيض وحلف شمال الأطلنطي وعدد من الدول الأوربية بشدة تصريحات ترامب، التي تتناقض على ما يبدو مع اتفاقية الأمن الجماعي لحلف شمال الأطلنطي، والتي يمكن أن تشجع روسيا على استخدام القوة.وانتقد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن هذه التصريحات ووصفها بأنها "مروعة وخطيرة"، بينما وصف المستشار الألماني أولاف شولتز تصريحات ترامب بأنها "غير مسؤولة وخطيرة".ويقول المراقبون إن تصريحات ترامب تثير مخاوف من أنه إذا أعيد انتخابه، فإنه قد يجبر كوريا الجنوبية على تحمل قدر هائل من تكلفة الحفاظ على القوات الأمريكية الموجودة في شبه الجزيرة الكورية.