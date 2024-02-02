الرئيس يون يؤكد على أهمية تركيز الحكومة على معيشة الشعب

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شدد الرئيس الكوري "يون صوك يول" على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإدارة شؤون الدولة مع التركيز على معيشة الشعب. جاء ذلك بعد تلقي الرئيس تقريرا حول الأوضاع العامة خلال فترة عيد رأس السنة القمرية الجديدة، "سول".ونقلت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي "كيم سو كيونغ" في مؤتمر صحفي دوري عن الرئيس قوله إنه يجب على الحكومة، باعتبارها حكومة تتحرك لحل المشاكل، أن تركز فقط على تحسين معيشة الشعب وأن تستمع إلى أصوات الجمهور في مختلف أنحاء البلاد.وقالت المتحدثة إن الرئيس يون سيبدأ أول أعماله الرسمية هذا الأسبوع بعد إجازة العيد بعقد جلسة لمناقشة سبل تحسين معيشة الشعب، بعنوان "زمن المناطق المحلية المريحة للمعيشة".وأشارت إلى أن الرئيس قرر تعيين نائب جديد لرئيس لجنة التعامل مع مشكلة انخفاض معدلات المواليد وزيادة شيخوخة المجتمع، مع التأكيد على أن القوة التنافسية للمناطق المحلية هي قوة تنافسية للدولة، كما شدد الرئيس على أنه من الصعب حل مشكلة انخفاض معدلات المواليد دون تحقيق التنمية المتوازنة في المناطق خارج العاصمة.وأضافت كيم أن الرئيس يون يخطط للقيام بجولات في مختلف أرجاء البلاد ضمن مساعيه لتحسين معيشة الشعب وشؤون الحياة اليومية، بما في ذلك زيادة عدد الوظائف الجديدة، من أجل بناء دولة تعيش جميع مناطقها في رفاهية.