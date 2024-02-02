الحكومة الكورية تضع سياسات تجارية متمركزة على الأمن الاقتصادي

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صرحت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية بأنها تخطط لرسم سياسات جديدة للتجارة، مع التركيز على حماية الأمن الاقتصادي.جاء ذلك في اجتماع عقده اليوم وزير الصناعة والتجارة والطاقة "جونغ إين كيو"، بحضور مسؤولي المنظمات الاقتصادية الرئيسية، بمن في ذلك "او تيه هي" نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية، و"كيم تشانغ بوم" نائب رئيس الاتحاد الكوري لرجال الأعمال، و"جونغ يون مو" نائب رئيس الاتحاد الكوري للشركات الصغيرة والمتوسطة.وأشار الوزير جونغ إلى أن كوريا حققت نتائج إيجابية بفضل التعاون الفعال من قبل المنظمات الاقتصادية رغم الظروف الخارجية الصعبة، بما في ذلك ارتفاع سعر الفائدة عالميا، وزيادة الحمائية التجارية، كما نجحت في تحقيق فائض تجاري، وخلق نتائج جيدة للجولات التي قام بها الرئيس "يون صوك يول" في العديد من الدول، وإدارة الشؤون التجارية الرئيسية بشكل آمن.وتحدث وزير التجارة عن زيادة حالة عدم اليقين في بيئة التجارة العالمية نتيجة لعوامل متعددة من بينها انعقاد انتخابات مهمة داخل وخارج كوريا، واستمرار المخاطر الجيوسياسية، موضحا أن الحكومة سوف تتعاون بشكل وثيق وفعال مع المنظمات الاقتصادية من أجل التغلب على تلك الصعوبات من خلال تحويلها إلى فرص جديدة.