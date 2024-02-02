كوترا تؤكد على وجود فرص لكوريا في توجه اليابان لتنمية أشباه الموصلات

Photo : KBS News

أكد تقرير حكومي كوري على وجود فرص لكوريا الجنوبية في خطط الحكومة اليابانية لمضاعفة المبيعات من أشباه الموصلات بأكثر من 3 أضعاف، لتبلغ 15 تريليون ين ياباني حتى عام 2030.جاء ذلك في تقرير بعنوان "الاستراتيجية اليابانية للتحول الرقمي والفرص الجديدة" أصدرته اليوم المؤسسةُ الكورية للترويج للتجارة والاستثمار، "كوترا".وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت أنها تستهدف زيادة المبيعات من أشباه الموصلات إلى 15 تريليون ين حتى عام 2030 من خلال التركيز على تنمية البنية التحتية الرقمية التي تدعم الاقتصاد الرقمي والأخضر.وفي هذا الصدد، قال تقرير كوترا إن نقص المواهب في مجال تكنولوجيا المعلومات وتقادم أجهزتها يمثلان عقبات أمام عملية التحول الرقمي للشركات اليابانية، وهو ما يمكن أن يتيح فرصا جديدة للشركات الكورية القوية في قطاع تكنولوجيا المعلومات.وتضمن التقرير تصنيفا لخمس صناعات، هي: التحويل، والتوزيع والنقل، والمعلومات والأمن، تكنولوجيا التعليم، ورعاية كبار السن، باعتبارها صناعات جديدة واعدة بالنسبة للشركات الكورية.كما أوضح التقرير أن اليابان تشهد زيادة كبيرة في الطلب ذي الصلة بالتكنولوجيا الرقمية التي تحل المشاكل الصناعية الناتجة عن الانخفاض السكاني وزيادة عدد كبار السن.وبناء على ذلك، اختار التقرير حلول أتمتة عمليات التصنيع، والتحويل الصناعي، وتكنولوجيا الكفاءة اللوجستية، ومشاركة الرحلات المحلية، ومراقبة رعاية السن، باعتبارها مجالات واعدة.