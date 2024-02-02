زيادة عدد الرحلات الفردية للأجانب في كوريا

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اتضح أن حجم مشتريات السياح الأجانب في قطاع التسوق في كوريا الجنوبية قد انخفض، بينما زاد حجم نفقاتهم في قطاعيْ التجارب السياحية والتنقلات.جاء ذلك في تقرير صادر عن شركة "بي سي كارد"، بناء على مقارنات بين بيانات مشتريات السياح الأجانب في كوريا خلال عام 2019 ومشترياتهم خلال العام الماضي.وقال التقرير إنه بالمقارنة مع عام 2019، انخفض عدد السياح الأجانب في كوريا بنسبة 38.5%، كما انخفضت قيمة نفقاتهم بنسبة 41.2%، لكن عدد أنواع بطاقات الدفع انخفض بنسبة 7.2%، وعدد حالات الدفع بنسبة 15.8%، وهو ما يعد انخفاضا قليلا نسبيا.وأضاف التقرير أنه في عام 2019، بلغت نسبة المبيعات في قطاع التسوق 79%، لكنها انخفضت بشكل ملحوظ إلى 58% في عام 2023.وفي المقابل، ارتفعت نسبة المبيعات في صناعة الأغذية والمشروبات من 15% إلى 26%، كما زادت نسبة المبيعات في صناعة التجارب السياحية مثل التقاط الصور الفورية، وتجربة غرف الغناء، من 1% إلى 7%، ونسبة المبيعات في صناعة التنقلات، مثل تخزين الأمتعة والحافلات السريعة من 1% إلى 4%.وأوضح التقرير أن الزيادة في نسبة المبيعات في صناعات التجارب السياحية والتنقلات، والتي كان من الصعب استهلاكها عند السفر الجماعي، تُظهر أن اتجاه سفر الأجانب يتغير من السفر الجماعي إلى السفر الفردي.