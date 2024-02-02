تقارير روسية تؤكد تعزيز التبادلات السياحية بين موسكو وبيونغ يانغ

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قالت تقارير روسية إن كوريا الشمالية تعمل على تعزيز السياحة الجماعية مع روسيا بعد أن استقبلت مجموعة من السائحين الروس كأول وفد سياحي أجنبي في أعقاب انتهاء جائحة كورونا.ووفقا لوكالات الأنباء الروسية، تنوي موسكو إرسال مجموعتين أخريين من السياح إلى كوريا الشمالية خلال شهر مارس القادم.وقال أليكسي ستاريتشكوف، مدير إدارة التعاون الدولي في حكومة منطقة بريمورسكي في أقصى الشرق الروسي، إنه من المقرر أن تنطلق المجموعة الثانية في رحلة لمدة أربعة أيام من 8 إلى 11 مارس، وتليها رحلة لمدة خمسة أيام للمجموعة الثالثة في الفترة من 11 إلى 15 مارس.وتخطط السلطات الكورية الشمالية لاستكمال بناء منطقة "وان سان غالما" السياحية الساحلية في المستقبل القريب لجذب السياح الأجانب، بمن في ذلك السائحون الروس، حيث تسعى لبناء 54 منشأة للإقامة، تشمل فنادق ومولات تجارية وغيرها.كما تخطط كوريا الشمالية لجذب السائحين الروس من خلال استخدام الطرق البرية والبحرية التي تصل إلى مناطق الشرق الأقصى بالقرب من الحدود بين البلدين، بالإضافة إلى الطريق الجوي المفتوح بالفعل.وكان 97 سائحا روسيا قد زاروا كوريا الشمالية على متن طائرة تابعة لشركة طيران "إير كوريو" في التاسع من فبراير الجاري، وتضمنت جولتهم زيارة لساحة "كيم إيل سونغ" في بيونغ يانغ، ومنتجع "ماسيك ريونغ" للتزلج في وان سان، ثم عادوا إلى بلادهم في الثاني عشر من فبراير.وتأتي زيارات المجموعات السياحية الروسية إلى كوريا الشمالية تنفيذا للاتفاق الموقع بين بين البلدين خلال زيارة وفد رسمي روسي لكوريا الشمالية، في إطار متابعة مقررات القمة بين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، التي عقدت في شهر سبتمبر من العام الماضي.