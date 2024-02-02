سام سونغ الأولى محليا في مبيعات الهواتف الذكية العام الماضي

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احتفظت شركة سام سونغ للإلكترونيات بالمركز الأول في سوق الهواتف الذكية المحلية في كوريا، بينما تجاوزت حصة شركة آبل في السوق الكورية مستوى 25% لأول مرة.ووفقا لتقرير نشرته منصة مسح السوق "كاونتر بوينت ريسيرش"، انخفض إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في السوق الكورية بنسبة 8% خلال العام الماضي بالمقارنة مع العام الأسبق، لتسجل حوالي 14 مليون جهاز.وأوضح التقرير أن الطلب على تغيير الهواتف، خاصة الهواتف الذكية منخفضة الأسعار، قد انخفض نتيجة لاستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.وأضاف التقرير أنه حسب الشركات، ظلت شركة سام سونغ في القمة بنسبة 73% من حيث المبيعات، حيث نجحت الهواتف الذكية الرائدة من سام سونغ خلال العام الماضي، مثل سلسلة غالاكسي إس 23، في تحقيق مبيعات جيدة بلغت مليونا و90 ألف وحدة، في الطلبات المسبقة وحدها.ومع ذلك، انخفضت الحصة السوقية لسام سونغ بحوالي 2% مقارنة بالعام الأسبق، بعدما قامت بإلغاء بعض المنتجات ذات الأسعار المنخفضة نتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام وتباطؤ المبيعات.وفي المقابل، حققت مبيعات شركة آبل في السوق الكورية زيادة بنسبة 3% في العام الماضي مقارنة مع العام الأسبق، لتحتل المركز الثاني من حيث حجم المبيعات بنسبة 25%.وقال التقرير إنه بالنظر إلى أن شركة آبل ظلت تحقق زيادة في حصتها في السوق الكورية بنسبة 1% سنويا خلال الفترة من 2020 إلى 2022، فيمكن القول إن معدل نموها قد تسارع خلال العام الماضي.وبالنسبة لسلسلة آيفون 15 التي تم إطلاقها في كوريا في شهر أكتوبر من العام الماضي، اتضح أن 8 من بين كل 10 أشخاص في مبيعات الطلب المسبق كانوا في العشرينيات أو الثلاثينيات من العمر، وأن المبيعات زادت في الأسبوع الأول من طرح الجهاز بنسبة 49.5% مقارنة بالطراز السابق.وبلغت الحصة السوقية المجمعة لشركات تصنيع الهواتف الذكية الأخرى 2% فقط.