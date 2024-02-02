السبّاح هوانغ سون او يفوز ببطولة العالم في سباق 200 متر حرة للرجال

Photo : YONHAP News

فاز السبّاح الكوري الجنوبي "هوانغ سون او" بالميدالية الذهبية في سباق 200 متر حرة للرجال في بطولة العالم المقامة حاليا في قطر. واحتل هوانغ المركز الأول في هذا الحدث ضمن بطولة العالم للألعاب المائية الذي أقيم في "أسباير دوم" في الدوحة أمس الثلاثاء، بزمن قدره دقيقة واحدة و44.75 ثانية.وحصل هوانغ حتى الآن على ميداليات في ثلاث بطولات عالمية متتالية، منها ميدالية فضية في منافسات بودابست في عام 2022، وميدالية برونزية في منافسات فوكوكا في العام الماضي.ويعد هوانغ أول سباح كوري جنوبي يفوز بالميدالية الذهبية في سباق 200 متر حرة للرجال، بينما تعد هذه هي الميدالية الذهبية الرابعة لكوريا الجنوبية في بطولات العالم للسباحة بعد فوز السباح "باك تيه هوان" بسباق 400 متر حرة للرجال في عامي 2007 و2011، وفوز السباح "كيم او مين" على ذهبية سباق 400 متر حرة للرجال يوم الاثنين في الدوحة.وبذلك تكون كوريا الجنوبية قد حصلت على ميداليتين ذهبيتين في بطولة واحدة للمرة الأولى.