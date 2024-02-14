الاتحاد الأوربي يوافق بشروط على دمج كوريان إير وآسيانا

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وافقت هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوربي بشكل مشروط على الاندماج المقترح للخطوط الجوية الكورية، "كوريان إير"، مع الخطوط الجوية "آسيانا".وقالت الخطوط الجوية الكورية إن المفوضية الأوربية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوربي، قد أعطت موافقة مشروطة على هذه الخطوة، أمس الثلاثاء. وجاء ذلك بعد أن كانت المفوضية الأوربية قد أثارت في وقت سابق مخاوف من أن يؤدي ذلك الاندماج إلى تقييد المنافسة في سوق خدمات النقل الجوي للركاب والبضائع، ثم قدمت الخطوط الجوية الكورية مجموعة من الخطط لمعالجة هذه المخاوف.وبناء على ذلك، وافقت المفوضية الأوربية على الاندماج في ظل ظروف معينة، بما في ذلك بيع أعمال الشحن التابعة لشركة آسيانا، وتقديم الدعم للداخلين الجدد على طرق معينة.وتحتاج الخطوط الجوية الكورية إلى تنفيذ هذه التدابير لمعالجة المخاوف الاحتكارية قبل الحصول على الموافقة النهائية من الاتحاد الأوربي.وكانت شركة الطيران الكورية قد أبلغت عن الاندماج المخطط له في 14 دولة ومنطقة منذ يناير 2021، وحصلت حتى الآن على موافقة 13 دولة ومنطقة، حيث تنتظر حاليا موافقة الولايات المتحدة.