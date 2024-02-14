كوريا والولايات المتحدة توقعان إطار عمل المجموعة الاستشارية النووية

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وقعت سلطات الدفاع في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وثيقة بشأن إطار عمل المجموعة الاستشارية النووية بين البلدين.وقالت وزارة الدفاع في سيول اليوم الأربعاء إن الوثيقة تحدد خلفية إنشاء المجموعة وتنظيمها ومهامها، وتنص على أن المشاورات المستقبلية ستقودها وزارتا الدفاع في البلدين.ووقع الوثيقة في مقر وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، نائب وزير الدفاع الكوري للسياسة "تشو تشانغ ريه" و"فيبين نارانغ" النائب الأول لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لسياسات الفضاء.يذكر أن المجموعة الاستشارية النووية هي هيئة ثنائية تهدف إلى تعزيز الردع الأمريكي الموسع وصياغة استراتيجيات الاستجابة المشتركة ضد التهديدات النووية من قبل كوريا الشمالية.وتتضمن الوثيقة الإطارية للمجموعة الاستشارية النووية الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، والتي تم إنشاؤها وفقا لإعلان واشنطن الذي وقعه الرئيس "يون صوك يول" والرئيس الأمريكي "جو بايدن" في أبريل 2023.