واشنطن تقول إنها تأخذ جهود كوريا الشمالية لتطوير الأسلحة على محمل الجد

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قال مسؤول في الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تأخذ جهود الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لتطوير أنظمة أسلحة متطورة "على محمل الجد".وأدلى "جون كيربي" منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء.وقال كيربي إن واشنطن تأخذ الجهود المستمرة التي يبذلها كيم لتطوير وتعزيز أنظمة وقدرات الأسلحة المتطورة على محمل الجد، مؤكدا على أنه من الضروري أن تتخذ الولايات المتحدة مثل هذا الموقف.وأضاف أن الولايات المتحدة تأخذ أيضا تحالفها مع كوريا الجنوبية على محمل الجد، ولهذا السبب أضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن الموارد والقدرات، واستثمر المزيد في تعميق العلاقة الثنائية مع كوريا الجنوبية والعلاقة الثلاثية مع كوريا الجنوبية واليابان.كما أعرب كيربي عن مخاوف بلاده بشأن العلاقات العسكرية المتنامية بين كوريا الشمالية وروسيا وتصعيد خطاب كيم ضد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وفي مؤتمر صحفي الشهر الماضي، قال كيربي إن هناك حاجة إلى أخذ مثل هذا الخطاب على محمل الجد من الرجل المسؤول عن نظام كوريا الشمالية، الذي يواصل السعي إلى تطوير القدرات العسكرية بما في ذلك القدرات النووية.