واشنطن تنظر لجهود بيونغ يانغ وقدرتها على تطوير أسلحة متقدمة على محمل الجد

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أكدت الحكومة الأمريكية مجددا أنها تنظر جهود كوريا الشمالية وقدرتها على تطوير أسلحة متقدمة على محمل الجد.جاء ذلك في موجز صحفي عقده جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي أمس الثلاثاء، حيث أضاف أن الولايات المتحدة تأخذ تحالفها مع كوريا الجنوبية على محمل الجد أيضا، وهو السبب في أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" يبذل جهودا لتعزيز العلاقات الثنائية بين واشنطن وسيول، والعلاقات الثلاثية بين واشنطن وسيول وطوكيو.وأعرب "جون كيربي" عن قلق الولايات المتحدة من التعاون العسكري المتزايد بين كوريا الشمالية وروسيا.وكان "كيربي" قد أكد في شهر يناير الماضي على أهمية الأخذ على محمل الجد تصريحات "كيم جونغ أون" المهددة، على اعتبار أنه زعيم مسؤول عن النظام في كوريا الشمالية، حيث يسعى لتعزيز القوة العسكرية بشكل مستمر، بما في ذلك القدرة النووية.