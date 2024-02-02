اللاعب الكوري او سانغ هيوك يفوز بالمركز الأول في الوثب العالي

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فاز لاعب الوثب العالي الكوري "او سانغ هيوك" بالمركز الأول في الدورة الثلاثين لمنافسات الوثب العالي داخل الصالات، والتي أقيمت اليوم الأربعاء في مدينة "بانسكا بيستريتسا" في وسط سلوفاكيا، عقب نجاحه في القفز بارتفاع 2.32 متر.وبعد تأكيد فوزه، حاول "او" تحطيم رقمه القياسي الكوري 2.36 متر داخل الصالات، ولكن انتهت محاولاته الثلاث بالفشل.وكان اللاعب "او" قد حصل على المركز الثاني في منافسات الوثب العالي التي أقيمت في جمهورية التشيك يوم الحادي عشر من فبراير الجاري، بالقفز بارتفاع 2.33 متر.وسوف يشارك "او" في بطولة ألعاب القوى داخل الصالات لعام 2024 التي ستقام في بريطانيا يوم الثالث من شهر مارس القادم، ليحتفظ بلقب البطولة في الوثب العالي للعام الثاني.