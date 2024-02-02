معهد التنمية يبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري عند 2.2%

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أبقى معهد التنمية الكوري على توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام عند مستوى 2.2%، فيما رفع توقعاته حول الصادرات الكورية لهذا العام مقارنة بتوقعاته السابقة في شهر نوفمبر من العام الماضي، نتيجة للانتعاش في صناعة أشباه الموصلات.وطبقا لتقرير صادر عن المعهد اليوم الأربعاء، من المتوقع أن يشهد معدل الزيادة في الاستهلاك والاستثمار تراجعا هذا العام، بينما سيتمتع معدل الزيادة في الصادرات بانتعاش، مما سيؤدي إلى وصول معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى 2.2% هذا العام.وأرجع التقرير السبب في الزيادة في معدل النمو الاقتصادي إلى التعافي في صناعة أشباه الموصلات وتعافي الاقتصاد العالمي.وتوقع التقرير وصول معدل نمو الصادرات الكورية إلى 4.7% هذا العام، وذلك بعد أن كان قد توقع 3.8% في شهر نوفمبر من العام الماضي.وكان صندوق النقد الدولي قد رفع في شهر يناير الماضي توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 2.1% بزيادة نسبتها 0.6%، والصين إلى 4.6% بزيادة 0.4%، مقارنة بتوقعاته السابقة.