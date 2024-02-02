المبعوثة الأمريكية لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية تزور سيول

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وصلت اليوم الأربعاء إلى سيول المبعوثة الأمريكية الخاصة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية "جولي تيرنر" لإجراء محادثات مع عدد من المسؤولين الكوريين، بمن فيهم وزير الخارجية "تشو تيه يول"، ومدير إدارة التخطيط للسلام والدبلوماسية "تشون يونغ هي"، وسفيرة التعاون الدولي لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية "لي شين هوا".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية "إيم سو سوك" أمس الثلاثاء إن زيارة "تيرنر" لكوريا الجنوبية ستكون فرصة لزيادة الاهتمام المحلي والدولي بقضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية وإظهار الإرادة القوية للحكومتين الكورية الجنوبية والأمريكية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن "جولي تيرنر" ستقوم بزيارة لكوريا الجنوبية واليابان خلال الفترة من الثاني عشر وحتى الثاني والعشرين من شهر فبراير الجاري.وخلال زيارتها لسيول، ستحضر "تيرنر" فعاليات تقام بمناسبة الذكرى العاشرة على نشر أول تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية من قبل لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات كوريا الشمالية لحقوق الإنسان في عام 2014.