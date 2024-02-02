مسؤول حزبي كوري شمالي يلتقى برئيس الحزب الحاكم في روسيا

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قال تقرير نشرته وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء إن العضو المناوب للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية "كيم سو غيل"، الذي يقوم حاليا بزيارة لروسيا، التقى برئيس حزب روسيا الموحدة الحاكم "غينادي زوغانوف" امس الثلاثاء في مجلس النواب الروسي، "دوما".وخلال لقائه مع "زوغانوف"، أكد "كيم" على أن كوريا الشمالية تولى اهتماما خاصا بتطوير العلاقات مع روسيا، كما نقل إليه تحيات الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".ومن جانبه، أعرب "زوغانوف" عن ترحيبه بتعزيز العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية، وبين الحزبين الحاكمين في البلدين.وكان وفد حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية قد قام بزيارة إلى مدينة فلاديفوستك الروسية برئاسة العضو المناوب للمكتب السياسي للحزب "كيم سو غيل"، الذي تباحث مع المسؤولين الروس حول سبل تنشيط التبادلات بين البلدين.وفي أثناء زيارة الوفد الكوري الشمالي للعاصمة موسكو، سيحضر الاجتماع الأول لمنتدى "من أجل حرية الأمم" الذي سينعقد بدءا من الغد الخميس ولمدة 3 أيام هناك.