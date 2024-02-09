رئيس نقابة الأطباء المتدربين يعلن عزمه الاستقالة

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أعلن رئيس جمعية الأطباء المتدربين المقيمين الكوريين، الذي يمثل الأطباء المقيمين والمتدربين في البلاد، قراره بالتخلي عن التدريب ومنصبه في مستشفى "سيفيرانس".وفي بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، قال رئيس الجمعية "بارك دان" إنه ينوي تقديم استقالته الرسمية يوم الثلاثاء القادم، وأنه سيتخلى عن التدريب ويغادر غرفة الطوارئ من أجل استعادة إحساسه بالراحة والسعادة.وقال "بارك" إنه لم يعد قادرا على تحمل الاكتئاب المتفاقم الذي يأتي مع وفاة المرضى، والخوف من الدعاوى القضائية الطبية، وساعات العمل المفرطة التي تصل إلى 80 ساعة أسبوعيا، والأجور المنخفضة.وأضاف أنه على الرغم من أنه سيقدم استقالته يوم الثلاثاء، إلا أنه سيعمل في المستشفى حتى 20 مارس لضمان سلاسة نقل واجباته.وأضاف "بارك" أنه سيعمل كرئيس للجمعية حتى 20 مارس، حيث ينتهي وضعه كطبيب متدرب في ذلك اليوم.وأعرب عن دعمه لزملائه الأطباء، لكنه طلب منهم عدم المشاركة في أي عمل جماعي.