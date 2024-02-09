محاكمة زوجة رئيس الحزب المعارض دون احتجاز بتهمة انتهاك قانون الانتخابات

Photo : KBS News

من المقرر أن تمثل زوجة رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" أمام المحكمة بتهمة انتهاك قانون الانتخابات الرسمية العامة.وقال مكتب النيابة العامة لمنطقة "سو وان" أمس الأربعاء إنه وجه لائحة اتهام إلى "كيم هيه كيونغ" دون احتجاز.وتُتهم "كيم" بانتهاك قانون الانتخابات من خلال دفع حوالي 100 ألف وون، أي حوالي 70 دولارا، مقابل وجبات لثلاثة مسؤولين في الحزب الديمقراطي وسائقها ومحاميها في مطعم في سيول في أغسطس 2021، بعد فترة وجيزة من إعلان زوجها عن حملته للفوز بترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية.وقالت النيابة إنها قررت توجيه الاتهام إلى زوجة رئيس الحزب الديمقراطي بعد مراجعة شاملة لحكم المحكمة الصادر بحق مسؤولة إقليمية لقبها "بيه"، والتي يقال إنها عملت كمساعدة شخصية لـ"كيم".وفي وقت سابق من اليوم، حكمت محكمة الاستئناف في "سو وان" على "بيه" بالسجن لمدة 10 أشهر، مع وقف التنفيذ لمدة عامين، لأنها تلقت تعليمات باستخدام بطاقة ائتمان مملوكة لحكومة "كيونغ كي" لدفع ثمن الوجبات المعنية.وقال ممثلو الادعاء إن حكم المحكمة بشأن "بيه" يقر بالمزاعم القائلة بأن "كيم" و"بيه" تواطأتا في عملية التبرع المحظورة بموجب قانون الانتخابات.