الرئيس يون يتعهد بتقديم مزايا ضريبية للشركات الأجنبية التي تستثمر في كوريا الجنوبية

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تعهد الرئيس "يون صوك يول" بجعل كوريا الجنوبية أفضل دولة في العالم لممارسة الأعمال التجارية فيها.وقدم "يون" هذا التعهد أمس الأربعاء خلال اجتماع غداء في غرفة التجارة والصناعة الكورية مع رؤساء شركات الاستثمار الأجنبية.ومن أجل خلق أفضل بيئة استثمارية، قال الرئيس إنه سيوسع الحوافز ويخفف اللوائح بما يتماشى مع المعايير العالمية.ثم شكر شركات الاستثمار الأجنبية على قيامها باستثمارات غير مسبوقة بلغت حوالي 33 مليار دولار العام الماضي، حيث أشار إلى أن تلك الشركات تمثل 21% من صادرات كوريا الجنوبية، وهي مسؤولة عن 6% من العمالة في البلاد.وقال "يون" إن على الحكومة الآن أن تكثف جهودها، وأكد أنها لن تدخر أي جهد في توفير المزايا الضريبية المختلفة وستقدم الدعم للشركات الأجنبية مقابل استثماراتها النشطة.