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الدولية

واشنطن تعزز التعاون مع سيول وطوكيو ردا على التعاون العسكري بين بيونغ يانغ وموسكو

Write: 2024-02-15 15:50:33Update: 2024-02-15 15:59:12

واشنطن تعزز التعاون مع سيول وطوكيو ردا على التعاون العسكري بين بيونغ يانغ وموسكو

Photo : YONHAP News

صرح مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية بأن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا بما في ذلك تزويد روسيا بالصواريخ البالستية الكورية الشمالية، أمر مقلق للغاية.
جاء ذلك في جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب الأمريكي عقدت أمس ، حيث أشار النائب "جو ويلسن" عن الحزب الجمهوري إلى أن التعاون الروسي الكوري الشمالي في مجال الصواريخ البالستية يمثل تهديدا مباشرا لكوريا الجنوبية واليابان، بينما قال وكيل وزارة الخارجية لشؤون الحد من الأسلحة والأمن الدولي "بوني جنكينز" إنه يتفق تماما مع النائب "ويلسون" في هذا الأمر.
وردا على التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية، قال  جينكينز إن بلاده بدأت بالفعل في فرض عقوبات الشهر الماضي، كما تبذل جهودا متعددة الأطراف مع شركائها. وقيّم الوضع الأمني ​​الحالي في الولايات المتحدة بأنه يمر بشكل واضح بفترة مليئة بالتحديات.
كما أشار إلى الحرب في أوكرانيا، والضغوط الصينية على تايوان، والحرب بين إسرائيل وحماس، وهجمات الحوثيين على السفن التجارية، وقال إن تعميق التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية وإيران هو أيضا أمر يدعو للقلق.
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