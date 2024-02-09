كوريا تنضم إلى منصة دعم إعادة إعمار أوكرانيا

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صرح المكتب الرئاسي الكوري اليوم بأن الحكومة الكورية الجنوبية انضمت لعضوية منصة التعاون بين الجهات المانحة في أوكرانيا التي تمثل جهازا تشاوريا لدعم إعادة الإعمار في أوكرانيا بقيادة مجموعة الدول السبع.الجدير بالذكر أن المنصة كانت قد انطلقت في شهر يناير من العام الماضي بقيادة مجموعة السبع من أجل تقديم دعم مالي لأوكرانيا وتنسيق خطة إعادة الأعمار فيها وتشارك فيها حاليا الدول الأعضاء في المجموعة والمفوضية الأوربية وأوكرانيا والبنك الدولي والبنك الأوربي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي وغيرها من الجهات الدولية.وأوضحت الحكومة الكورية الجنوبية أنها انضمت رسميا كدولة عضوة جديدة في الاجتماع الثامن للجنة التوجيهية للمنصة الذي عقد أمس عبر الفيديو.يشار إلى أن كوريا الجنوبية كانت قد أعلنت عن "مبادرة السلام والتضامن الأوكرانية" في أثناء زيارة الرئيس "يون صوك يول" لأوكرانيا في شهر يوليو من العام الماضي وظلت تقم دعما شاملا على المدى المتوسط ​​والطويل، بما في ذلك 300 مليون دولار هذا العام ومليارا دولار لاحقا.وقالت الحكومة الكورية إنها سوف تتعاون تعاونا وثيقا مع الدول الرئيسية في المجتمع الدولي، بما في ذلك، مجموعة السبع من خلال الانضمام إلى البرنامج، وأن لتجربة الكورية في التغلب على جراح الحرب وحماية الديمقراطية الليبرالية واقتصاد السوق في تحقيق السلام السلمي سوف تسهم في إعادة بناء الديمقراطية واستعادة السلام في أوكرانيا.